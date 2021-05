FIFA 21: Crusher y Ailín vs Rivan y Fleur, una Final que sacará chispas

Crusher y Ailín han sido una de las parejas revelación de esta PRO LEAGUE PARTNERS y quieren cerrar con broche de oro su participación consiguiendo el campeonato ante Rivan y Fleur.

"Creo que estamos en la Final dos parejas que no eran favoritas y mucho es gracias a Ailín. Conozco a Rivan que es mi rival directo y será un juego parejo; no va a ser fácil. Las finales no se juegan bien, se ganan", mencionó Crusher.

Crusher también hizo hincapié Ailín, jugadora que llegó a mitad de la eLiga MX para representar a Mazatlán FC, y quien ha sido para que la pareja este en la Final.

"Ha sido la estrella del torneo y es más sobresaliente que siendo mujer en el que casi todos son hombres. La verdad Ailín está catalogada como creadora de contenido es una jugadora que está muy cerca de un jugador verificado de FIFA; es una crack y en ejemplo a seguir"

Del otro lado están Rivan y Fleur, quienes destacan que será una Final complicada por el estilo de juego de las parejas y porque Ailín vive un gran momento.

"Aaron está haciendo un trabajo muy bueno, a veces me ha tocado remar contracorriente, pero era algo que se sabía y ahora me toca contra Ailín que viene muy fuerte y que ha venido remontando partidos así que va a estar muy pareja la Final", opinó Rivan.

"Los rivales son de los más complicados, así que, si va a ser complicado, pero tenemos lo suficiente para llevarnos esa Final", dijo Fleur.

