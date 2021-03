FIFA 21: Kevin De Bruyne y Lautaro Martínez destacan en el Equipo de la Semana 25

EA Sports reveló el Equipo de la Semana 25 de FIFA 21 y destacan por su presencia Kevin De Bruyne, Diogo Jota, Thomas Müller y Lautaro Martínez.

Kevin De Bruyne es la carta más sobresaliente de este Team of the Week y es que sus 93 puntos de promedio general lo vuelven el jugador mejor calificado dentro del once titular.

Dentro del Equipo de la Semana al belga le siguen Thomas Müller del Bayern Munich y Lautaro Martínez del Inter de Milán. Tanto el alemán como el argentino suman 89 puntos de media, aunque Martínez supera en disparo y drible a Müller.

El equipo inicial lo completan el arquero David Soria del Getafe, José Fonte del Lille, Politano del Napoli, Tierney del Arsenal, Diogo Jota del Liverpool, Koopmeiners del AZ Alkmaar, Weghorst del Wolfsburgo y Jesús Navas del Sevilla.

Varios usuarios pedían la presencia de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, quien anotó un triplete en la Serie A, pero para EA Sports no fue suficiente.