Fortnite: Duende Verde, Hawkeye, Kate Bishop y Vi llegarán al battle royale

Fortnite no para y no para de hacer colaboraciones en esta lucha por tener cada vez más usuarios de comunidades diferentes y ahora preparan la llegada de tres personajes de Marvel y uno de League of Legends.

Según diversas filtraciones, el emblemático villano de Spider-Man, Duende Verde, llegará al famoso battle royale luego de que el héroe arácnido llegará tras el estreno de No Way Home.

Así mismo, se reveló que tanto Clint Barton y Kate Bishop de la serie de Hawkeye también llegarán a Fortnite con una pantalla de carga incluida aprovechando la fiebre que existe por Marvel.

Por último, la colaboración entre Epic Games y Riot Games continúan pues Vi, (hermana de Jinx de League of Legends) llegará también a Fortnite luego del gran éxito que significó la serie animada de Arcane.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XBOX: MICROSOFT COMPRÓ ACTIVISION-BLIZZARD POR MÁS DE 68 MIL MILLONES DE DÓLARES