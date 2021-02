Fortnite: Ryu y Chun-Li serían las nuevas skins dentro del Battle Royale

Fortnite ha demostrado su éxito a través de diversas colaboraciones con diferentes personajes de cómics, videojuegos, series de televisión y películas, y en esta ocasión parece que Ryu y Chun-Li estarán dentro del famoso battle royale.

Se filtró un video y una imagen que pronostican que dos de los personajes más famosos de la saga de Street Fighter serán un par de skins disponibles dentro del amplio catálogo de Fortnite.

En dicho video se observa una clásica máquina de arcade en donde se está jugando Street Fighter. El combate entre Ryu y Chun-Li está a punto de iniciar cuando, de pronto, el Agente Jonesy aparece en la pantalla y transporta a los dos peleadores a la dimensión de Fortnite.

En esta Temporada 5 Fortnite se ha encargado de traer varias skins de personajes conocidos con la temática de los cazarrecompensas como es el caso del Mandalorian, Depredador, Master Chief; pero no solo ellos si no que han llegado personajes como Flash, Kratos y Michonne y Daryl de The Walking Dead.