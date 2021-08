Hades: Debutó en formato físico y llegó al Xbox Game Pass

Hades por fin ha llegado a las consolas. Uno de los mejores videojuegos y de los más premiados del año pasado ya se encuentra disponible tanto en PlayStation como en Xbox.

Supergiant Games lleva varios años sorprendiendo al mundo desde Bastion y después con Transitor, pero Hades se convirtió en su obra maestra, la cual provocó la euforia en el 2020 codeándose con juegos como The Last of Us II, Ghost of Tsushima y DOOM Eternal.

Hades tiene versión física y digital para PlayStation, tanto para el 4 como para el 5, y en Xbox tiene la gran ventaja de estar disponible en Xbox Game Pass sin pagar nada extra al costo mensual de la suscripción.

Hades tendrá resolución Ultra HD a 60 fotogramas para las consolas de nueva generación, mientras que para Xbox One y PlayStation 4 la resolución de quedará en 1080p con los mismos 60 fotogramas.

