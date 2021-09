Infinity Esports: Listo el grupo del equipo latinoamericano en Worlds 2021

El Worlds 2021, la máxima competencia de League of Legends a nivel mundial, está a punto de comenzar y hoy se llevó a cabo el sorteo de grupos tanto para la Fase Regular como para el Play-in.

Infinity Esports, equipo que representa a Latinoamérica, deberá de jugar la Fase de Play-in en contra de Hanwha Life Esports de Corea del Sur, de LNG Esports de China, RED Canids de Brasil y Pace de Australia.

En el Grupo B de esta misma fase se encuentran C9, el Galatasaray, Unicorns of Love, Beyond Gaming y DetonatioN Gaming. De esta etapa saldrán los cuatros equipos que completarán la Fase Regular que tendrá cuatro sectores diferentes.

En el Grupo A están Rogue, DamWon Gaming y Fun Plux Phoenix; en el Grupo B está T1, 100 Thieves y Edward Gaming; el Grupo C lo conforman PSG Esports, Fnatic y Royal Never Give Up; y por último en el Grupo D se encuentran Mad Lions, Gen.G y Team Liquid.

El Worlds 2021 de League of Legends se llevará a cabo del 5 de octubre al 6 de noviembre en un formato presencial en Reikiavik, Islandia.

