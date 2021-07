The King Of Fighters XV: Confirmó su fecha y plataformas de lanzamiento

The King of Fighters XV prometía como uno de los grandes juegos de peleas para este 2021, además de que sería uno de los primeros que llegarían a la nueva generación de consolas, pero los retrasos no le han permitido ver la luz.

La nueva entrega de la famosa saga de SNK ha sufrido retrasos y recientemente que no se estrenaría en ninguna ventana del 2021, pero Koch Masters confirmó otra ventana de salida.

La distribuidora del juego se encargó de asegurar que The King of Fighters XV se estrenará en el primer cuarto del 2022 y también se confirmaron las plataformas en las que se estrenará.

KOF XV estará disponible en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. "Estamos encantados de trabajar de nuevo con SNK y emocionados de poder apoyarlos con nuestras oficinas editoriales locales en todo el mundo. Es particularmente emocionante poder trabajar en una franquicia de juegos de lucha tan legendarias", comunicó Stephan Schmidt, director de publicación de socios globales de Koch Media.

