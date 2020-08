League of Legends: Estral Esports se proclamó tricampeón de la División de Honor

Estral Esports se convierte en el primer tricampeón en la historia de la División de Honor de la Liga de Videojuegos Profesional luego de vencer a Team Aze por marcador de 4-1, y ahora tendrán la oportunidad de representar a México en el Regional del Norte en busca de un lugar en la Liga Latinoamericana de League of Legends.

En la primera partida de la noche los Dioses Egipcios demostraron de que estaban hechos con una extraordinaria actuación de su midlaner, el colombiano Jairo “Zelt” Urbina, dio una actuación sublime con nueve asesinatos en su cuenta personal. El dominio fue total y solo permitieron caer una torre, además de los tres dragones conseguidos, fue el Barón Nashor el que abrió la puerta de la victoria.

En el segundo asalto el “As” sacó la casta con una sólida exhibición. Consiguieron la primera sangre de la partida y el primer dragón de las montañas en la Grieta del Invocador. Conforme fue avanzando la contienda Estral se quedó muy atrás de Team Aze y eso se notó cuando exterminaron por segunda ocasión a sus rivales y finiquitaron el encuentro con 22 asesinatos en general por solo dos muertes.

#DDHLOL | GRAN FINAL EN VIVO. Con esta jugada @TeamAzeGG despierta renacido y lleno poder para empatar la serie por el campeonato. #QuédateEnBase y síguenos en todos los canales de transmisión: https://t.co/mPpGmtBxGq pic.twitter.com/TP0j61cLm6 — LVP México League of Legends (@LVPmexLoL) August 27, 2020

La tercera y la cuarta partida de la gran final fueron un espejo prácticamente. Diego “LiquidDiego” Padilla, el jungla mexicano de Estral, se dedicó a hacerle imposible la vida a su jungla rival con Nidalee. Julian “Mataz” Cardenas, jungla de Team Aze siempre se vio en inferioridad y nunca pudo ponerse a su nivel ya que su jungla era constantemente invadida.

#DDHLOL | GRAN FINAL EN VIVO. ¡Sorprendente jugada de @Estral_Esports que le da su segunda victoria de la serie y así festejan los dioses egipcios! #QuédateEnBase y síguenos en todos los canales de transmisión: https://t.co/mPpGmtBxGq pic.twitter.com/9jSfAapbTu — LVP México League of Legends (@LVPmexLoL) August 27, 2020

En el tercer encuentro los Dioses Egipcios se llevaron todos los dragones, incluyendo el Dragon Ancestral, que sumado al Barón decantaron la partida. En el cuarto encuentro de nueva cuenta fue “Zelt” el jugador del partido con un Zett impresionante, además de que la selección del jungla del As, “Mataz”, quien eligió a Karthus, decantó la partida ya que es un campeón poco común en la actualidad de League of Legends y no pudo ayudar a su equipo.

“ No vamos a parar todavía, hasta que no subamos, hasta que no estemos en LLA no vamos a parar”, finiquitó Soren, Coach de Estral Esports luego de conseguir el tricampeonato. Ahora los monarcas de la División de Honor tiene la mira puesta en luchar por un lugar en la LLA y para eso deberá medirse contra los mejores equipos de su región en unas semanas.

