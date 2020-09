League of Legends: Los mejores 5 mexicanos de la División de Honor

El mes patrio, nos trae fechas que nos otorgan la oportunidad de recordar a nuestros héroes y reconocer a todos aquellos mexicanos que nos hacen sentir orgullosos por cómo nos representan en su área; los esports no son ajenos a dicho orgullo nacional, pues tenemos la liga mexicana División de Honor, por sus filas compiten y han pasado algunos de los mejores jugadores mexicanos de League of Legends.

La División de Honor ha sido semillero y el escenario de los más destacados jugadores nacionales que aprovechan su paso para demostrar de qué están hechos y escalar a las mejores competencias continentales y mundiales, el caso más reciente: Estral Esports, quienes después del tricampeonato en la DDH, están a un paso de alcanzar un lugar en la Liga Latinoamericana (LLA).

Al grito de ¡Vivan los héroes que nos dan “ Exterminio” y “Primera Sangre” ! L es traemos los mejores 5 mexicanos de la División de Honor de League of Legends

¡Viva NerzhuL!

El originario de Culiacán, Sinaloa, actualmente support y recientemente campeón del Regional Norte con Estral Esports, también tricampeón de la División de Honor , múltiple campeón de la Copa Latinoamericana y “aliado” en equipos de miedo con Seiya y LiquidDiego, con quienes ha dominado las ligas locales y continentales al formar parte de escuadras como Lyon Gaming y Estral Esports . NerzhuL es un favorito de los fans, que carismático e imponente como Braum, su campeón más utilizado “vaga el norte congelado portando una sonrisa bigotona tan grande como sus músculos” .

¡Viva LiquidDiego!

El experimentado jugador mexiquense de 24 años, con 8 años de carrera en los esports es uno de los jugadores más galardonados de la escena nacional pues el Jungla mexicano, es tres veces campeón y actual MVP de la #DDHLOL, campeón del Regional Norte con Estral y ha sido subcampeón de la Liga Latinoamérica Norte con Just Toys Havoks, sin duda uno de los mejores representantes mexicanos en la Grieta del Invocador, LiquiDiego , honra al segundo Campeón que más ha utilizado en su carrera: Lee Sin al ser un “peleador ejemplar que canaliza la esencia del espíritu del dragón para enfrentar cualquier desafío que se le presente.”

¡Viva Mataz!

La “ jungla mexicana” tiene a un digno representante: Mataz representa a todos aquellos gamers que tienen el sueño de llegar al circuito profesional , ganando en múltiples ocasiones los Campeonatos Nacionales, hasta lograr un cupo en el máximo competitivo mexicano, la División de Honor , representó a México en 2018 en el Campeonato Mundial de esports de la IeSF finalizando en la ronda de 16. Con su campeón favorito, Jarvan IV, hace honor de su campeón preferido al “inspirar a sus tropas con su temible valentía y desinteresada determinación” , tal como un héroe de la independencia.

¡Viva Tyr!

El mexicano de 22 años, al igual que Mataz, representa a todos aquellos jugadores que sueñan escalar hasta llegar a lo más alto , pues junto con Mataz, en 2018 dominaron 4 de 5 torneos de Circuitos Nacionales, categoría de ascenso para la División de Honor , en donde gracias a sus destacadas actuaciones logró un cupo en Mad Lions México, para posteriormente unirse a Cream Real Betis; TyR conoce lo que es sentir la bandera tricolor, pues en 2018 formó parte de la selección que nos representó en el Campeonato Mundial de esports de la IeSF finalizando en la ronda de 16. El Support tricolor, actualmente desempeña su posicion para Azules Esports en la LLA, obteniendo el 4to lugar esta temporada. UEl campeón mas utilizado de TyR es Braum, y fiel al estilo del bigotón y fortachón el mexicano también “es un querido héroe, que seguro ha hecho que muchas tabernas al norte de Frostheld y varias ciudades de México brinden por su fuerza legendaria”

¡Viva Soren!

La experiencia y valía de Soren ha destacado en dirigir el rumbo y plantear estrategias de sus equipos como Coach, llevándolos a obtener múltiples tìtulos c omo el campeonato de Latinoamérica Norte (LLN) que le permitiera representar a la región en el mundial de League of Legends en 2018, junto al 3ro y 4to lugar para Infinity Esports en la Liga Latinoamérica (LLA), así como título de la División de Honor y el Regional Norte para Estral. Soren ha comand ado a grandes jugadores como el mexicano LiquidDiego, el colombiano Cotopaco y el peruano SolidSnake. El “comandante” Soren, bien podría ser nuestro José María Morelos y Pavón en League of Legends, llevándonos victoriosos por el early, mid y late game hasta a la victoria.

Los 5 personajes, sin duda nos hacen sentir orgullosos cuando se encuentran al mando, haciendo que “retiemble en sus centros” la Grieta del Invocador. ¿Cual es tu jugador mexicano favorito en la División de Honor?

