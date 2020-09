PlayStation 5: ¿Cuándo saldrá y cuánto costará?

PlayStation llevo a cabo un nuevo Showcase que superó las expectativas de propios y extraños. A pesar de todos los juegos mostrados, lo más importante es que dieron a conocer los precios y fechas de salida para ambas versiones de PlayStation 5.

La consola que podrá leer discos tendrá un costo de 499 dólares, mientras que la versión en la que solo podrás adquirir tus títulos de manera digital costará 399 dólares. La sorpresa más grande es que México es uno de los pocos países que tendrán la consola antes de su estreno a nivel mundial.

La nueva generación de Sony llegará a nuestro país el 12 de noviembre, junto con Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. La fecha de salida en el resto del mundo será el 19 de noviembre.

El evento comenzó por las nubes cuando nos mostraron un adelanto cinemático de Final Fantasy XVI desarrollado por Square Enix, exclusivo para PlayStation 5 y que promete ser espectacular.

Este anuncio fue seguido por un gameplay de Spider-Man Miles Morales en donde nos mostraron el dinamismo de los combates que tendremos en el juego, todo muy similar a su predecesor Spider-Man. Estos fueron los títulos más destacados del evento.

Además, se anunció la PlayStation Plus Collection. Una colección en la que tendremos disponibles algunos de los mejores juegos de PlayStation 4 como God of War y Uncharted. Y para cerrar con broche de oro nos confirmaron que God of War Ragnarok llegará este 2021, convirtiéndose en uno de los títulos más esperados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIFA 21: SEBASTIÁN CÓRDOVA ENTRE LOS JUGADORES QUE MÁS AUMENTARON PUNTUACIÓN A NIVEL MUNDIAL