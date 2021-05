League of Legends: Team Aze vs Arctic Gaming, primer clásico de la temporada

El competitivo mexicano profesional de League of Legends arrancó con todo esta semana y viene calientito para regalarnos el primer clásico del Clausura 2021 cuando se enfrenten Arctic Gaming vs. Team Aze en el primer duelo del día, con estas dos escuadras que se han quitado el uno al otro el derecho de disputar un título.

Por otro lado, el duelo entre Atomic México y Six Karma tiene grandes expectativas pues los chicos de Atomic, quienes dieron buenas impresiones la temporada pasada y Six Karma quiere dar la campanada esta temporada en la que se suma por primera vez al competitivo mexicano.

¡La primera semana de la División de Honor cerrará con todo!

18:00 hrs – Arctic Gaming vs. Team Aze

19:00 hrs – Naguará vs. Respawn Esports

20:00 hrs - The Kings vs. The Kings of the North

21:00 hrs – Janus Esports vs. We Talent

22:00 hrs – Atomic México vs. Six Karma

Sigue toda la actividad de la División de Honor y descubre semana tras semana quien conquistará la Grieta del Invocador.

