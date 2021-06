League of Legends: Team Aze vs Arctic Gaming, un clásico con realidades contrastantes

La jornada 11 de la División de Honor de League of Legends nos trae uno de los duelos más esperados de la temporada: Team Aze vs. Arctic Gaming, la espera es anhelada independientemente del momento que viva cada escuadra, pues son duelos que siempre se viven intensos y provocan muchas emociones entre los aficionados a la DDHLOL.

El clásico entre Team Aze vs. Arctic Gaming vive dos polos no muy distintos pero sí distantes con respecto a temporadas anteriores, acostumbrados a verlos peleando el liderato, en esta edición “la manada” pelea y se aferra no salirse de la zona de playoffs; por otro lado la “quinta de ases” parece no tener freno y busca ampliar su dominio este Clausura 2021.

En otro duelo para no perderse, se enfrenta la “realeza” de la División de Honor, Kings of the North vs. The Kings, en un duelo en el que tener un claro favorito sería engañoso, pues el juego que viene demostrando Kings of the North ha sido bastante completo y pudiera dar una sorpresa a un engranado The Kings.

La agenda que nos espera para la J12 de este jueves 17 de junio es la siguiente:

18:00 hrs - Six Karma vs. Atomic México

19:00 hrs - We Talent vs. Janus Esports

20:00 hrs - Kings of the North vs. The Kings

21:00 hrs - Respawn Esports vs. Naguará

22:00 hrs - Team Aze vs. Arctic Gaming

