The Legend of Zelda: La mítica saga cumplió su 35 aniversario

Nintendo y el mundo de los videojuegos en general está de manteles largos y es que The Legend of Zelda cumplió 35 años de existencia.

Un día como hoy, pero de 1986 llegó el primer juego de Zelda, ‘La Fantasía de Hyrule: La leyenda de Zelda’. Este título fue el que marcó el comienzo de una era a pesar de que llegó al conteniente americano hasta el 22 de agosto de 1987.

Una gran variedad de títulos son los que se han estrenado a partir de ese día en los cuales también se convirtió en una leyenda de los videojuegos a Link, el gran protagonista de este sinfín de historias de mundo abierto.

The Legend of Zelda ha gozado de un éxito continúo dado que el titulo diseñado por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka fue adelantado a su época de origen y revolucionó la concepción de un videojuego.

A pesar de que muchos fanáticos esperaban más noticias en torno a The Legend of Zelda durante el pasado Nintendo Direct, solo se informó que la secuela de Breath of the Wild 2 aún continúa en desarrollo y se anunció que Skyward Sword HD llegará en julio, aunque esto es poco en consideración con lo que se hizo con el 35 aniversario de Super Mario; pero podrían existir más noticias a lo largo del año.