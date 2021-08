Leza sobre la Final de la LLA: 'Estamos a tres victorias de llegar al Mundial'

Estral Esports está a un paso de escribir una heroica historia en la Liga Latinoamericana de League of Legends pues en caso de vencer a Infinity en la Final el equipo mexicano estará en el Worlds 2021.

El hecho de que esto sea heroico es que al comienzo de la temporada el equipo no funcionaba y tuvieron un inicio con cuatro derrotas consecutivas, pero todo cambio sobre todo a raíz de la llegada de Grell, pero para Leza lo más importante es que el equipo demostró su fortaleza mental ante la adversidad.

"La verdad me siento contento de que no hayamos tocado ese tema otra vez. El inicio del split fue bastante complicado, ir un 0-4 nos pone a pensar si vamos a entrar al Pentágono, pero se dieron cambios en el equipo que fueron para mejor y con esos cambios sabíamos que íbamos a mejorar mucho y me siento contento y orgulloso con el resultado que hemos tenido", dijo Leza en charla con RÉCORD.

Sobre Infinity Leza no cree que les hayan afectado las dos semanas de descanso que tuvieron al haber sido el mejor equipo de la LLA en la fase regular y en el Pentágono.

"No creo que hayan descansado mucho. Tuvieron de ver nuestra serie contra Furious y ya tienen información de que vamos a hacer. No creo que les afecte mucho (descansar dos semanas) y a esperar como se nos da en la Final.

"Infinity es un equipo que puede jugar para cualquier lado del mapa. Pueden jugar para Buggax, para la botlane y tanto Cody como Solid son las personas que hacen que se pueda jugar para estas líneas", agregó Leza.

Por último, Leza compartió como vive el día previo a la Final, y es que en esta ocasión tiene enfrente la oportunidad de representar a Latinoamérica en un Mundial de League of Legends otra vez.

"El viernes es el día en el que dices 'mañana es el día importante', pero en la Final pega distinto porque sabes que estás a tres victorias de lograr por lo que has trabajado todo el año, porque el objetivo más importante de todos los equipos es llegar al Mundial. Sabes que el trabajo que has hecho en el año debe de cobrar frutos", concluyó el midlaner de Estral Esports.

