Riders Republic: Primeras impresiones del videojuego de deportes extremos

Riders Republic es un nuevo título de Ubisoft que apuesta por brindar la experiencia y adrenalina de los deportes extremos con la oportunidad de competir contra miles de personas alrededor del mundo o con amigos y en RÉCORD tuvimos acceso anticipado a la beta del título.

Sabiendo que de momento es una fase del videojuego que aún puede recibir parches que mejoren y perfeccionen la fórmula, por lo que no nos centraremos algunos errores de interacción en el título; sino que nos fijaremos en su totalidad en la fórmula que ofrece y su jugabilidad.

Para iniciar, el título no te suelta rienda tras una media hora de tutoriales. En este tiempo estás restringido a obedecer las indicaciones que te dan en el juego para saber cómo derrapar, como acelerar, como realizar trucos en el aire, a conducir la bicicleta, a manejar la jetpack y a aprender a superar las pruebas de snowboarding.

Algo que mejoraría del tutorial es que hasta el final te explican que todo lo que has hecho ha sido con una ayuda que automatiza el aterrizaje perfecto, por lo que resulta muy sencillo presionar un botón para realizar un truco en el aire y no tener ningún tipo de accidente. Lo malo está en que cuando te muestran que el aterrizaje puede ser controlado de forma manual no tienes el suficiente tiempo para practicar.

En este sentido, me encantaría que existiera un rango mucho más accesible para que el aterrizaje se sienta perfecto, pues si es regular o malo se pierde el equilibrio del personaje de forma importante y esto repercute en la clasificación final, por lo que de cierta forma debería de ser más sencillo o tener más tiempo de práctica.

Una vez que decides si juegas con el autolanding o con los controles manuales por fin puedes jugar libremente con tus amigos, además de que puede acudir a la tienda a personalizar a tu rider, practicar en varias pistas o simplemente perderse por la naturaleza con el vehículo que mejor se adapte pues puedes ocupar una moto de nieve o una bicicleta.

En cuanto se puede jugar con amigos de verdad que el juego se revoluciona por completo porque la diversión de potencializa. La competencia con personas con la que hablas, las competencias se vuelven más interesantes, aunque se tengan decenas de rivales; eso no importa cuando juegas ante un amigo.

La dirección del joystick con el personaje no se termina de sentir tan sutil y por momentos es algo grotesca, sobre todo cuando transitamos con la bicicleta; aunque el derrape es de gran ayuda, pero aún se puede mejorar antes de su fecha de estreno.

En la beta de momento no hay acceso a todas las competencias, pero la verdad es que la idea del título es bastante atractiva, pero es un juego que de momento se siente vacío y no logra atrapar; tal vez sea la jugabilidad o el tutorial tan largo que termina por acabar con las ganas de seguir desde el primer día; y esto en realidad decepciona pues tiene miles de alternativas dentro de su contenido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CALL OF DUTY VANGUARD: MOSTRÓ ESPECTACULAR AVANCE DE LA HISTORIA DE POLINA PETROVA