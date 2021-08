Saints Row: Renació de las cenizas con un increíble tráiler

Uno de los juegos que parecía se había estancado en generaciones anteriores es Saints Row, pero en este momento el mundo fue sorprendido con un avance inédito de una nueva entrega en la Gamescom 2021.

En esta ocasión apreciamos un lugar llamado Santo Ileso que luce con una temática del Viejo Oeste, pero bastante futurista y con luces extravagantes.

"Como el futuro Jefe, con Neenah, Kevin y Eli a tu lado, formarás The Saints y te enfrentarás a Los Panteros, The Idols y Marshall mientras construyes tu imperio en las calles de Santo Ileso y luchas por el control de la ciudad. Ultimadamente, Saints Row es la historia de una start-up, es solo que el negocio en el que están The Saints resulta ser el crimen", se lee en el comunicado de Saints Row.

En este título seremos testigos del nacimiento de los Saint en una historia en la que además de acción se tendrá humor característico de la saga. Podremos construir nuestro imperio criminal y habrá un gran arsenal de armas disponible para su uso.

El lanzamiento mundial de Saints Row está previsto para el 25 de febrero de 2022 y llegará a Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y en PC a través de la Epic Games Store.

