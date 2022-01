LLA: Team Aze cerró una semana perfecta con su segunda victoria ante All Knights

Team Aze tuvo un debut espectacular en la Liga Latinoamericana de League of Legends con dos victorias, la última de estas ante All Knights, la cual por momentos se terminó complicando.

La composición de Team Aze terminó con Lonely con un Renekton, Dimitry con Diana, Aloned con Yasuo en la calle central, 5Kid con Aphelios como tirador y Straight con un excelso Rakan.

¡EXTERMINIO!@TeamAzeGG se lleva a los 5 oponentes y marchan sobre el Nexo.

¡ES LA VICTORIA PARA AZE!

Invictos en su primera semana.

Parecía en todo momento que el As tenía el control en la Grieta del Invocador, pero por momentos ciertos errores de comunicación permitieron darle vida a All Knights, equipo que no supo aprovechar todas las oportunidades y firmaron su segunda derrota consecutiva.

De Aze el jugador destacado fue Straight, el soporte que debutó en esa posición este fin de semana luego de haber jugado como toplaner en su carrera como profesional. Con Rakan Straight terminó participando en 19 de los 22 asesinatos de su equipo.

Aloned y 5Kid se encargaron de ser el daño del equipo. El midlaner terminó con 9 asesinatos con un buen Yasuo (incluido un robo de dragón) y el tirador coreano brilló con 6 asesinatos.

