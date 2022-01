Dimitry: 'Quiero crear mi propia narrativa, pero me halaga la comparación con Josedeodo'

Dimitry es una de las caras sensación de la Liga Latinoamericana de League of Legends y el joven jungla dominicano de Team Aze aseguró que le halaga ser comparado con Josedeodo, aunque él buscará crear su propio legado.

"Yo entré a 2022 buscando volverme el mejor jugador de Latinoamérica, no necesariamente como el mejor jungla, sino como el mejor jugador y sigue siendo mi objetivo.

@Dimitrylol de @TeamAzeGG sobre las declaraciones que nos dejó @ukFalleN_LATAM hace poco "Quiero crear mi propia narrativa, sin embargo me halaga que me comparen con Josedeodo" Aze derrotó con categoría a XTEN en este debut de #LLA @record_mexico pic.twitter.com/Kkx8k34DxS — Dai Gómez Sánchez (@daigs25) January 29, 2022

"Si bien siempre suelen compararme a mí con otros jugadores que estuvieron antes como José u Oddie, pero en general no me siento identificado con ellos porque yo soy Dimitry y quiero crear mi propia narrativa, sin embargo, me halaga que me comparen con Josedeodo porque dentro del juego es muy bueno y porque fuera del juego es la máxima representación que ha tenido Latinoamérica", mencionó Dimitry en respuesta a RÉCORD.

Igualmente, Dimitry confesó que uno de sus logros a largo plazo es llegar a la LCS (liga de Estados Unidos y Canadá), pero primero está centrado en sus dos años de contrato en donde desea ganar más de un torneo.

Por último, el jungla de Team Aze halagó el trabajo en equipo que tiene el As dentro y fuera de la Grieta del Invocador, así como el desempeño de Straight en su debut como soporte luego de haber jugado por años como toplaner.

