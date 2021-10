Marvel´s Guardians of the Galaxy: Diversión desbordada en una grata sorpresa

La primera película de los Guardianes de la Galaxia llegó a refrescar con un humor sumamente particular de la mano de James Gunn sorprendiendo a propios y extraños, y esto es justamente lo que logra el nuevo juego Marvel´s Guardians of the Galaxy.

El nuevo título de superhéroes a cargo de Square Enix consigue dar vuelta a la página con un equipo de cinco personajes que son más irreverentes y que deja jugar mucho más con su forma de expresarse en el juego.

La verdad es que todo lo bien hecho en la película de James Gunn (la primera) está plasmado en este juego. Un humor divertido, pero que resulta bastante natural y no termina por ser excesivo. Una personalidad de los personajes sumamente definida que entrega diálogos bastante naturales, aunque no exista ninguna cinemática y le da mayor profundidad a un juego para que no solo sean puñetazos y muchas explosiones.

Además, en Marvel´s Guardians of the Galaxy, nosotros tomaremos decisiones como Star Lord que afecten directamente el desarrollo del juego, por lo que hay que tener mucho cuidado al elegir lo que creamos ‘correcto’, y la verdad es que es un extra que se agradece en la trama.

Aquí viene mi primer fallo, los diálogos se cortan en demasía. Incluso cuando tenemos cinemática y hay que dar una respuesta personalizada, el personaje que esté hablando se va a callar en seco y comenzará otro dialogo y resulta algo molesto. Igualmente, mientras caminas parece que no puede existir el silencio y todo el tiempo hablan los personajes para después callarse cuando pasé cualquier cosa.

COMBATE ENTRETENIDO, PERO PUEDE SER MEJOR

En Guardians of the Galaxy siempre estaremos controlando a Star Lord y la verdad es que está bastante bien, pero encuentro dos fallos importantes en su manejo. El disparo preciso para evitar el calentamiento de nuestras armas en ocasiones no registra el comando y es frustrante.

Además, cuando caminamos hacía atrás y disparamos, siempre vamos a ver a Star Lord disparar a ciegas pues da un giro de 360 grados y su brazo disparará apuntando hacía la espalda y es bastante extraño de ver.

A los otros miembros de los Guardianes los llamares con una combinación de comandos mientras estás con toda la adrenalina controlando a Star Lord. Cada personaje tiene un paquete de 4 habilidades que irás desbloqueando con el progreso natural y está bien balanceado quienes hacen daño y quienes crean un control de masas. No es lo más natural, pero no está mal en general.

Lo que si está mal es el cambio de objetivo a la hora de apuntar. No es muy cálido el control y constantemente regresa al mismo enemigo cuando tienes más de seis enfrente de ti. En general está bien, pero sin duda no es el más pulido del mundo.

Algo divertido a las horas de las peleas es que hay un sistema de recompensa por la cantidad de combos que hagas en tu equipo al fiel estilo de Devil May Cry; además de que podemos llamar la atención de nuestro equipo en donde o los podemos motivar para que hagan más daño, o no los motivamos y solo nos motivamos nosotros.

También tendremos mejoras específicas para Star Lord que se consiguen con objetos que encuentras en un mapa prácticamente cerrado, por lo que no implica perder mucho tiempo a la hora de husmear por los rincones, además de que podemos conseguir trajes diferentes para nuestros personajes.

El trabajo en equipo es sumamente importante pues tendremos pequeños momentos en los que habrá que descifrar como usar las habilidades de nuestros compañeros para avanzar en el mapa.

Gráficamente el juego está al nivel. En RÉCORD probamos Guardians of the Galaxy en PlayStation 5 y de momento el DualSense no es aprovechado de la mejor manera, pero en un parche que vendrá después el mando del PS5 será mejor utilizado.

El soundtrack: El mejor de la historia. Algunos de los más grandes éxitos de la década de los 80s están presentes en el título y no era para menos, pero estar combatiendo con The Final Countdown de fondo no tiene precio, además de que el doblaje al latino está muy bien logrado.

Sí lo que quieres jugar es una nueva película de los Guardianes de la Galaxia es una gran opción. Al final Guardians termina por ser una sólida entrega y una grata sorpresa en el universo de los juegos de superhéroes. Es inevitable reír y el gameplay no se llega a sentir pesado.

Guardians: Música, diversión e irreverencia en un buen juego.

CALIFICACIÓN RÉCORD: 8.7

