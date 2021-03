PlayStation: Days Gone sobresale entre los juegos gratis de PS Plus

Ya nos encontramos en vísperas de que comience el mes de abril, motivo por el cual PlayStation reveló los tres juegos gratis que estarán disponibles con PlayStation Plus.

Days Gone, Zomby Army 4: Dead War y Oddworld: Soulstorm son los títulos que estarán disponibles todo el mes de abril con la suscripción de PlayStation Plus.

Days Gone es un juego que se basa en un mundo postapocalíptico en la que la raza humana lucha por sobrevivir contra personas infectadas, además de otros grupos de humanos que luchan por controlar ciertos territorios.

Days Gone recibirá mejoras para poder jugar en PlayStation 5 ya que podrá ofrecer gráficos 4k y 60 fps.

Una de las grandes sorpresas es Oddworld: Soulstorm, este juego estará desde su día de estreno disponible solo para PlayStation 5 desde el 6 de abril.

El último juego que acompaña a Oddworld y Days Gone es Zombie Army 4: Dead War, en la que se combinan la ambientación de la Segunda Guerra Mundial y los muertos vivientes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MLB: THE SHOW 21, LA NUEVA GRAN EXPERIENCIA DEL BEISBOL EN LOS VIDEOJUEGOS

Además, cabe mencionar que los usuarios de PlayStation Plus pueden disfrutar una colección en su PlayStation 5 en los que sobresalen títulos como Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Detroit Become Human, God of War y Mortal Kombat X.