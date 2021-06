PlayStation: EVO Community Series fue revelado y se jugará previo al EVO Online

El EVO ha vuelto. Luego de la controversia en la que se envolvió el torneo más importante de juegos de pelea, PlayStation salió al rescate y ya anunció el EVO Community Series.

Este evento está pensado para todos los jugadores de la comunidad y estará en operación del 10 de junio al 3 de agosto. Habrá más de 120 torneos y más de 74 mil dólares en premios.

Todos los torneos están pensados para videojuegos de pelas en su versión del PlayStation 4 y en este link te puedes inscribir al que gustes, aunque especificaremos los eventos que habrá.

Torneos PlayStation FGC Arcade: Evo Edition, se jugará entre el 10 y el 22 de junio con los juegos Granblue Fantasy: Versus, Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate y Tekken 7. Los Torneos PlayStation Evo 2021 Calentamiento Online serán del 26 de junio al 13 de julio y se jugarán Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate, Tekken 7 y Street Fighter V.

Los Torneos PlayStation Evo 2021: Torneos Secundarios Online se llevarán a cabo del 8 de julio al 3 de agosto y se jugarán BlazBlue: Cross Tag Battle, Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy: Versus, Skullgirls 2nd Encore, Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON, Soulcalibur VI, Under Night In-Birth Exe:Late.

El EVO se jugará de forma remota, las inscripciones ya están abiertas, y se llevará a cabo en dos ventanas; la primera del 6 al 8 de agosto y la segunda del 13 al 15.