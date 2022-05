PlayStation: Llegaron las ofertas de Days of Play en espectaculares títulos

Vuelven las mejores ofertas a la tienda digital de PlayStation gracias a los Days of Play, los cuales estarán disponibles del 23 de mayo al 6 de junio.

Por eso, como cada vez que tenemos ofertas en cualquier tienda digital de videojuegos, en RÉCORD hacemos algunas recomendaciones de los mejores títulos que están en promoción.

Empecemos con el único que de verdad vale la pena de PlayStation 5. Ratchet & Clank: Rift Apart me sigue pareciendo el mejor juego exclusivo de PS5 hasta la fecha y cuenta con un descuento del 44 por ciento.

Ahora sí, vamos con títulos para PlayStation 4 que son compatibles con PS5. Aquí tenemos una gran variedad y Horizon: Zero Dawn, Days Gone, God of War, Ghost of Tsushima, The Last of Us II y Spider-Man GOTY Edition don los mejores y todos están a mitad de precio.

