PlayStation: Mejores descuentos del 'Buen Fin' en juegos de PS

El 'Buen Fin' está a la vuelta de la esquina y Play Station dio a conocer cuáles serán los juegos que tendrán descuento a partir de este 10 de noviembre y hasta el 16 de noviembre.

Los juegos que se mencionarán son completamente exclusivos de los estudios de Play Station y daremos opciones tanto para jugadores de Play Station 4 como de la nueva consola PS5.

Sin lugar a dudas los dos títulos más importantes son Ratchet & Clank: Rift Apart y Returnal. Con diferencia estos fueron los dos mejores juegos de PlayStation 5 y en general del año. Ratchet (10 de RÉCORD) y Returnal (9 de RÉCORD) tendrán un descuento del 29 por ciento.

De PlayStation 5 hay que prestar atención a Demons Souls, Spider-Man Miles Morales y Ghost of Tsushima Director´s Cut. Para los usuarios que aún juegan en PlayStation 4 hay opciones como God of War, The Last of Us II, Uncharted y Spider-Man.

