PlayStation: Revelados los juegos gratis de abril para PS Plus

Ya estamos a nada de qué marzo diga adiós en este 2022 y ya se dieron a conocer los juegos que formarán parte de PlayStation Plus para abril.

En esta ocasión no tenemos ningún título que destaque con gran diferencia, pero tampoco encontraremos malas entregas, por lo que todos merecen una prueba como mínimo.

Hood Outlaws & Legends se estrenó a finales de 2021 para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Este es un título multijugador online que no concretó las ventas esperadas, pero ahora espera tener un segundo aire gracias a PS Plus.

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated es un juego de aventuras que la verdad brinda muy buenos ratos y para cerrar tendremos Slay the Spire. Recordar que para jugarlos es necesario tener activa la suscripción de PS Plus.

