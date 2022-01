PlayStation Store colocó grandes descuentos para los Reyes Magos

No han terminado las épocas de los regalos y es que apenas van a llegar los Reyes Magos, motivo por el cual PlayStation colocó grandes ofertas en su tienda virtual con títulos impresionantes.

Para todos los aficionados del futbol la mejor opción es sin lugar a dudas FIFA 22 tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. En PS4 el descuento es del 50 por ciento y en PS5 del 40.

Uno de los mejores juegos que han visto la luz en los últimos años también tiene descuento y estamos hablando de Red Dead Redemption 2, el cual tiene un descuento del 60 por ciento en PS5 y PS4.

Far Cry 6, última entrega de la famosa saga de mundo abierto de Ubisoft también tiene un descuento del 40 por ciento. Además, de este juego tenemos reseña aquí en RÉCORD para PlayStation 5.

Algunos otros títulos que también tiene descuento para PlayStation 5 son Returnal, Demon´s Souls, Scarlet Nexus, The Last of Us 2, Hitman 3 y Borderlans 3.

