Resident Evil Village: Mejor juego del 2021 en los Steam Awards

Resident Evil Village fue para muchos el mejor juego del 2021 y estuvo nominado a esta categoría en los Game Awards pero no lo ganó, hecho que si consiguió en los Steam Awards.

La octava entrega de la famosa saga de terror se ganó el corazón de muchos aficionados siguiendo con la química de un shooter en primera persona que se introdujo en Resident Evil 7. En esta entrega nos enfrentamos a lobos zombies y villanos que quedarán en la memoria.

En este rubro estuvieron nominados Valheim, New World, Cyberpunk 2077 y Forza Horizon 5. El mejor juego para disfrutar con amigos fue It Takes Two y el mejor estilo visual se lo llevó Forza Horizon 5.

La jugabilidad más innovadora se la quedó Deathloop, el mejor juego que no sabes jugar fue para Nioh 2 - The Complete Edition y la mejor banda de la sonora fue para Marvel´s Guardians of the Galaxy.

