Tomb Raider Trilogy se encuentra gratis en la Epic Games Store

Llegan los regalos antes de que arriben los Reyes Magos y Epic Games Store colocó completamente la más reciente trilogía de Tomb Raider y se puede canjear hasta el 6 de enero.

Los juegos que componen esta aclamada trilogía son Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition y Tomb Raider: Game of the Year Edition.

La trilogía está completamente gratuita a partir de este día hasta el 6 de enero a las 6 de la mañana y para canjearlas en PC solo basta con darle clic a este aquí, solo basta con crear una sesión y a agregar juegos gratis.

En caso de que los descargues, igualmente el orden en el que se deben de jugar los tres juegos es el siguiente: Tomb Raider: Game of the Year Edition, Rise of the Tomb Raider y por último Shadow of the Tomb Raider; de hecho, este último fue por desarrollado por Eidos Montreal y no por Crystal Dynamics.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MESSI, IBAI, KUN AGÜERO, PIQUÉ, LUISITO COMUNICA Y MÁS PROTAGONIZARON EL REWIND HISPANO 2021