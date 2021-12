Steam: Colocó múltiples ofertas para Fin de Año y Reyes Magos

Steam de nueva cuenta volvió a colocar múltiples ofertas en su tienda y existen un sinfín de grandes promociones para los regalos que aún hacen falta de títulos triple A.

Toda la famosa saga de los Souls está en descuento y este es un buen momento para entrar de lleno a esto míticos videojuegos. Dark Souls tiene un costo de 384 pesos, Dark Souls II tiene un precio de 110 y Dark Souls 3 cuesta 275 pesos. Además, Sekiro también tiene descuento y está a mitad de precio.

Tekken 7 tiene un descuento de un 85 por ciento y si hablamos de juegos de peleas está Dragon Ball FighterZ, juego que tiene un costo de 165 pesos. Injustice 2 es una buena oportunidad también con un costo 196 pesos.

Gears of War 5 tiene 75 de descuento al igual que DOOM Eternal. Este último de Bethesda tiene un costo de 350 pesos y la última entrega de Gears cuesta 275 pesos.

Horizon Zero Dawn, antiguo título exclusivo de PlayStation tiene un precio de 227.5 pesos. Cyberpunk 2077, el juego más polémico de los últimos tiempos por sus problemas está a mitad de precio y vaya que es un gran título.

Star Wars Jedi Fallen Order, It Takes Two, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Celeste, Hitman y Battlefield 2042 están en promoción. Detroit Become Human es una de las mejores historias gráficas de los últimos años y también tiene descuento.

Dying Light tiene un 60 por ciento de descuento, al igual que Fallout 4 (gran juego); Borderlands 3 también es un extraordinario título y solo cuesta 225 pesos, y para aprovechar toda la saga está en promoción.

Estos son solo algunos de los juegos que tienen descuentos, aunque podemos hacer rápidas menciones de Batman, Resident Evil, The Elder Scrolls, Tales of Arise, Guardianes de la Galaxia, Hades, Metros y Assassin´s Creed.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XBOX GAME PASS: 31 VIDEOJUEGOS CONFIRMADOS LLEGARÁN EN 2022