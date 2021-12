¿Cuáles son los estrenos de videojuegos más esperados de 2022?

El 2021 estuvo lleno de grandes estrenos en el mundo de los videojuegos, así como de incontables atrasos debidos a los problemas que ha traído a la logística de trabajo la pandemia del coronavirus, pero este 2022 pinta sumamente prometedor en cuando a los nuevos estrenos.

Aquí enlistaremos en orden cronológico los estrenos que más esperamos, así como la posible fecha de estreno de estos títulos que prometen ser se los mejores de la historia.

LEYENDAS POKÉMON ARCEUS: Esta entrega promete generar controversia en el mundo de Pokémon pues romperá completamente el estilo de juego de la saga (el cual se ha mantenido todos estos años). Este título combinará elementos de un mundo abierto con RPG en donde nosotros haremos la acción de cazar a los mismo Pokémon cuando todo aún se encontraba en un hábitat salvaje. Este título llega el 28 de enero y es exclusivo de Nintendo Switch.

HORIZON FORBIDDEN WEST: La esperada secuela de las aventuras de Aloy por fin ha llegado. En este nuevo título encontraremos un mundo post apocalíptico y un duelo directo entre tribus humanas, pero el nivel gráfico y experiencia de combate que se ha mostrado por Guerrilla Games han maravillado a todos. Se estrenará el 18 y es exclusivo de PlayStation.

ELDEN RING: El llamado a estar entre los más galardonados del 2022 está aquí. Esta nueva entrega de la mente maestra de Hidetaka Miyazaki contará con la colaboración en el guion de Guillermo del Toro y se perfila como uno de los favoritos. Con su clásico estilo de combate, ahora tendremos elementos de mundo abierto que simplemente hacen más envolvente la experiencia de juego y en la prueba que tuvimos quedó claro que será un peso pesado. Se estrena el 25 de febrero.

S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHERNOBYL: Esta secuela vuelve a revivir un título que se estrenó hace más de 10 años y que nos lleva a territorio desconocido dentro del área contaminada de Chernobyl en donde nos encontraremos rivales humanos y también bestias extrañas. S.T.A.L.K.E.R. 2 ha llamado la atención por su anuncio y por el peso que podría tener superando los 110 GB. Se estrena el 28 de abril y estará en el Game Pass desde su estreno.

STARFIELD: Este es el primer gran título que Bethesda hará de forma exclusiva a Xbox y han levantado mucho las expectativas colocándolo como uno de los mejores del 2022 aunque solo hemos podido ver un pequeño teaser. Todo parece indicar que nos sumergiremos en una colonia humana en el espacio exterior y llegará hasta el 11 de noviembre de 2022.

GOD OF WAR RAGNAROK: Personalmente el juego más espero luego de haber sido de lo mejor que se jugó en la generación pasada con un Kratos sumamente más maduro y con un hijo (Atreus) que embona de forma espectacular en la búsqueda de su propia personalidad ante un padre que ha vencido al mismo Zeus y que busca olvidar su pasado violento. En esta entrega sabemos que nos vamos a enfrentar a Thor, además de que tendremos a los gigantes de la cultura nórdica y posiblemente un primer vistazo a Odín. Esta obra de Santa Monica aún no tiene fecha exacta, pero se espera sea finales de 2022.

A PLAGUE TALE REQUIEM: Luego de que la primera entrega fuera una sorpresa y una sensación, en esta continuación tendremos más elementos de acción, pues el primero se centró en el sigilo. Las expectativas están en lo más alto y solo queda esperar cómo evolucionará la fórmula de juego. Tampoco tiene fecha definida de estreno dentro del 2022.

Otros juegos esperados son Atomic Heart, The Legend of Zelda: Breath of the Wild (si se estrena será una locura, pero aún está en duda), Replaced, RedFall y Saints Row.

