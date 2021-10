Real Madrid: Analiza entrar de lleno en el mundo de los esports

Excelencia deportiva, viabilidad económica y alcance de nuevos aficionados son las tres claves que el Real Madrid baraja en su análisis de una posible entrada en el sector de los esports, un sector que su departamento de proyectos corporativos analiza como una vía de expansión de su marca.

El conjunto blanco ya tiene una presencia destacada en la plataforma de video más relevante del sector, Twitch, propiedad del gigante estadounidense Amazon, donde cuenta con uno de los canales más seguidos de temática deportiva, con más de 239 mil 500 seguidores, y ofrece partidos históricos, encuentros de la cantera y comentarios de los encuentros sin imágenes del primer equipo masculino y femenino y algunos contenidos del videojuego FIFA.

También algunos de sus jugadores tienen una destacada presencia en este entorno digital, como el centrocampista Casemiro, propietario del equipo Case Esports que compite en varios juegos o el galés Gareth Bale, que también tiene su propia entidad en el sector, denominada Elleven Sports. Otro caso muy destacado en el conjunto 'merengue' es el del portero belga Thibaut Courtois, que habitualmente retransmite sus partidas a varios juegos y es accionista del club DUX Gaming, que hace un año compró el equipo de futbol Inter de Madrid, actualmente en la Primera RFEF Footters, la antigua Segunda División 'B'.

"Somos el Real Madrid, tenemos que buscar la excelencia deportiva donde estemos. El objetivo tiene que ser el éxito, no nos valdría una participación residual", relató Ignacio Menaya, del departamento de proyectos corporativos del club blanco, durante el foro 'Global eSports Summit' que tuvo lugar esta semana en Madrid.

En todo caso, el área de proyectos corporativos del Real Madrid valora este sector como una posibilidad, ya que todavía no está decidida su entrada. "En esports no tenemos presencia y no está confirmado que la vayamos a tener, pero este es el análisis sobre cuál es la mayor estrategia", explicó Menaya.

"Con la remodelación del estadio podremos tener la 'arena' más grande de Europa, pensando en eventos de esports que llenen estadios, que habrá muchos más y podremos alojarlos. Incluso en Valdebebas a futuro podría haber un espacio físico para 'gaming' y esports", explicó el miembro del área de proyectos corporativos del club blanco.

Otros clubes ya están dando pasos en este sentido. Varios equipos europeos, como los ingleses Manchester City, United y Liverpool, el París Saint-Germain francés o el Bayern Munich alemán tienen ya su acuerdo. En España, LaLiga ha impulsado una competición de FIFA y el Barcelona o el Betis compiten en varios juegos más allá del simulador deportivo de EA Sports.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAPULÍN COLORADO LLEGA A FORTNITE CON SU PROPIA SKIN