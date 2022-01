Uncharted Legacy of Thieves Collection: ¿Vale la pena?

Uncharted es una de las mejores experiencias en la historia de los videojuegos que combinan la aventura y la acción y ahora llega Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Esta nueva colección de ladrones arqueológicos reúne la historia de Uncharted 4: A Thief´s End y Uncharted: The Lost Legacy remasterizados para aprovechar las bondades de la nueva consola de Sony, PlayStation 5, y en RÉCORD te contamos si vale la pena.

Hay que ser sinceros, en realidad ambas entregas son dos videojuegos que han envejecido muy bien y que además se han estrenado muy recientemente por lo que esta colección parece hasta cierto punto excesiva. Uncharted 4 se estrenó en 2016 y The Lost Legacy vio la luz para PlayStation 4 en agosto de 2017.

En Legacy of Thieves Collection se puede migrar el progreso que se consiguió en las entregas principales, por lo que no se deberá iniciar ninguna de las dos aventuras desde el comienzo.

En PlayStation 5, como ya se ha vuelto costumbre en la mayoría de los videojuegos de nueva generación, tenemos la opción de elegir el modo rendimiento o calidad para estar a 60 fps estables (si se tiene una pantalla adecuada) y la verdad es que en tema gráfico no existe ninguna situación adversa en este sentido pues, aunque suene reiterativo, no son juegos viejos.

La diferencia se nota, pero es algo que los jugadores más detallistas podrán a llegar a notar, muchos ojos es probable que ya hayan olvidado como se veían las entregas originales y esta colección es probable que no genere ningún tipo de sorpresa.

Ahora vamos de lleno a hablar de las bondades de hardware que tiene el PlayStation 5 y que tanto se aprovechan en esta colección de Uncharted, la cual vuelve a la popularidad por el estreno de la película protagonizada por Tom Holland.

En el audio se percibe se forma clara el uso del Audio 3D, recordando que utilizamos los audífonos originales del PlayStation 5 para esta reseña. La claridad de todos los sonidos, su ubicación, su nitidez para los oídos es espectacular, además de que esa diadema no pesa absolutamente nada por lo que puedes jugar por horas sin molestia alguna.

El problema y la gran decepción llega con lo que nos ofrece el Dualsense, el mando exclusivo de PlayStation 5. La verdad es que parece un juego que no es exclusivo de Sony y se pierden muchos detalles que pudieron ser explotados de otra manera.

El gran culpable de que la vara esté muy alta es Ratchet & Clank: Rift Apart, una experiencia de juego que nunca se ha sentido con un mando. En Uncharted: Legacy Thief Collection apenas se siente el apuntado de las armas y el disparo, las vibraciones son casi imperceptibles en comparación con Returnal y deja mucho que desear.

Al final no es para nada un mal título en conjunto, pero desde mi percepción no es una colección que parezca indispensable para el jugador casual, pero tal vez el fanático de la saga termine por encontrar atractiva Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

CALIFICACIÓN RÉCORD: 8 (recordar que los juegos por si solos son muy buenos, solo se califica la colección)

