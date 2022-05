Wild Rift: Vatra Gaming, el equipo tapatío que quiere hacer historia e ir a un Mundial

Vatra Gaming es el equipo con menos reflectores en los playoffs de WOL de League of Legends: Wild Rift, pero esto no afecta el talento de la organización tapatía que busca un lugar en el Mundial de España.

@VatraGaming viene a demostrar que están mejor preparados este año y que no hay diferencias de nivel entre regiones El equipo de origen tapatío se enfrentará a Leviatan en los Playoffs de @wresports_la@record_mexico pic.twitter.com/tZUO701DID — Dai Gómez Sánchez (@daigs25) May 3, 2022

“Nuestras aspiraciones es demostrar el nivel que tenemos tanto de región como equipo, demostrar que no hay diferencias en regiones, este año venimos mejor preparados, tenemos la capacidad de sacar los partidos bajo cualquier situación y no nos vamos a ir de aquí si no es clasificando al Mundial”, comentó Alex Ramírez, coach del equipo.

En ese sentido, Nadie, jugador de Vatra, explicó que él nunca había jugado un juego en su celular antes de Wild Rift y ahora se ve con el nivel necesario para guiar a su equipo al campeonato de Latinoamérica.

"Tengo la confianza para ser el mejor, dar lo mejor, y llevar a mi equipo al Mundial y compartir esta aventura con todo el equipo", agregó Nadie, jugador mexicano de Vatra.

