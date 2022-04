MLB The Show 22: Gurriel Jr. y su experiencia jugando consigo mismo en un videojuego

No todos podemos jugar con nosotros mismos dentro de un videojuego, a excepción de algunas superestrellas o los atletas.

Este es el caso de Lourdes Gurriel Jr., jugador de los Blue Jays de Toronto, quien aseguró que la experiencia de juego de MLB The Show 22 se siente muy real con respecto a lo que ocurre en las lomas de las Grandes Ligas.

"Muy bonita experiencia, de verdad que me ha gustado mucho, la han llevado bastante real", mencionó Lourdes en charla con RÉCORD a través de PlayStation.

"Si (me copiaron bien), la verdad que desde que salí la primera vez me he estado fijando, porque como me gustó mucho, me he fijado en los detalles, como lo han ido actualizando y la verdad que están bastante cerca de la realidad", agregó el jardinero cubano de los Blue Jays.

Lourdes también comentó que el hecho de estar dentro de un videojuego es un sueño pues él desde pequeño se creaba en algunos títulos y ahora de verdad puede jugar consigo mismo.

"Es algo increíble la verdad, porque desde que empecé a jugar yo siempre me creaba (en los videojuegos), hacerme yo mismo, y ya tener la oportunidad de tener mi propio jugador es algo increíble", dijo Lourdes, quien agregó que si lo han copiado a pesar de que no corre mucho en el juego.

Así mismo, Gurriel Jr. mencionó que otras personas que han jugado contra él en multijugador se han percatado de que están jugando ante un profesional de la MLB.

"Es algo bien bonito, en muchas ocasiones me ha tocado que juego online y me han reconocido jugando y me han escrito y al final es un sentimiento muy bonito", concluyó Gurriel Jr. sobre su experiencia dentro de MLB The Show.

