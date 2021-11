Xbox: Los mejores videojuegos exclusivos que ha tenido

Xbox está de manteles largos con la celebración de su 20 aniversario, pero en esta ocasión haremos hincapié en una parte fundamental de las consolas que ayudan a que marquen una época y son sus juegos exclusivos.

Ante la gran potencia que tenía Sony con varios exclusivos, Xbox se enfrentaba a la dura tarea de generar juegos únicos que capturaran la atención de un nuevo mercado y lo lograron con el personaje que los ha acompañado en toda esta travesía, Jefe Maestro.

Halo Combat Evolved maravilló a los fanáticos de los juegos de disparos de primera persona y a los demás también. Una precisión en sus controles de primer nivel, buenos gráficos y una gran historia marcaron el éxito para una de las sagas más queridas de todos los tiempos.

Halo significa mucho para Xbox. El estreno de Halo 2, Halo 3 y Halo Reach significaron un rotundo éxito para tanto la primera consola de Xbox como para el Xbox 360 con una historia que ha marcado a millones de personas. Tales fueron los buenos resultados que se experimentó con la fórmula original entregando Halo Wars, un juego de estrategia que también fue del gusto de los fanáticos y provocó que tuviera una secuela.

Cómics, figuras, juguetes, playeras, serie de televisión; Jefe Maestro se volvió parte de la cultura popular. Desgraciadamente tanto Halo 4 y Halo 5 quedaron a deber con la salida de Bungie como desarrollador de la saga, pero ahora 343 industries tiene la labor de que Halo Infinite lleve de nuevo a la saga a la gloria este 9 de diciembre.

Otra gran franquicia que llegó a Xbox fue Gears of War. Una apuesta sumamente violenta de una guerra entre humanos y locust por la búsqueda de la supervivencia con personajes sumamente maduros y amargados por una guerra, entornos sombríos y un énfasis en la sangre único. Aun así, Marcus Phoenix y Dominic Santiago se ganaron el cariño del mundo con una amistad y una historia que marcó un antes y un después en los shooters de tercera persona.

Epic Games creó una de las trilogías más exitosas del mundo mejorando con cada juego, y siendo tal vez el Gears of War 2 el más querido; aunque el tercer título no se queda atrás y es que este marcó el fin de Epic con Gears con un cierre legendario. Desgraciadamente Gears of War 4 perdió mucho de la fórmula original y la saga cayó también por el fracaso que significó Judgment.

Al final se ve luz al final del túnel y es que Gears 5, desarrollado por The Coalition, trae una historia rejuvenecida, pero con la esencia que llevó a Gears al olimpo y que espera con ansias un nuevo juego, pues Gears Tactics tampoco fue lo esperado.

Forza (sobre todo con Horizon) es otra saga que le ha dado buenos resultados a Xbox, así como títulos que no pueden pasar desapercibidos como las creaciones de Rare, los mismos Ori y ahora todo lo que se viene con la reciente compra de Bethesda. El panorama de juegos exclusivos para Xbox luce prometedor.

