Yeti previo al duelo ante Furious Gaming: 'Sabemos que es el Clásico, pero es un rival más'

Isurus Gaming dejó ir su pase automático a las Semifinales de la Liga Latinoamericana de League of Legends al haber caído en contra de Estral Esports, motivo por el cual enfrentarán a Furious Gaming en los Cuartos de Final en una edición más del Clásico de la LLA, situación que no causa ningún cambio en la preparación del Tiburón.

"No te voy a decir que la preparación cambia por el hecho de ser Furious y lo que representa el Clásico, que bien, sabemos que es importante por lo que representa en la región, pero deportivamente es un rival más, un obstáculo más en ese camino por llegar a una Final, por llegar a un Mundial.

"Estamos preparándolo con mucha seriedad, sabemos que si jugamos a nuestro nivel e imponemos nuestras condiciones podemos ser superiores y llevarnos la victoria tranquilamente, y de la misma manera reconocemos que es un rival peligroso", dijo Yeti, entrenador de Isurus en conferencia de prensa.

Yeti admitió que él pensaba que Furious no iba a lograr su pase a los Cuartos de Final, y que ahora para enfrentarlos deberá corregir los errores que cometió ante Estral Esports en el Pentágono de la Muerte.

"Contra Estral hubo dos enseñanzas principales; una en tema de Draft porque pudimos habernos puesto en una posición sencilla y en cuanto al gameplay, lo principal que nos dimos cuenta es que la manera en que peleamos o llegamos a una pelea es caótica y nos falta estructurar más como queremos que sea la pelea y es algo que no hacemos de una manera óptima y debemos refinar", agregó Yeti.

Por último, entrenador del Tiburón, mencionó que el equipo no estaba listo para ganar el fin de semana pasado, y que el hecho de ir preparando más juegos les puede ayudar a mejorar pensando en una Final en contra de Infinity.

"Si bien dejamos pasar la oportunidad ante Estral, esto no fue algo negativo en el sentido en que no estábamos listos para ganar con el nivel que teníamos en ese momento y eso pasa por algo. Por eso no está mal mantener un ritmo de competencia semana a semana", concluyó Yeti.

