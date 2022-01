Yeti sobre su llegada a Team Aze: ‘El formar un equipo nuevo fue un reto’

Team Aze vivió un ascenso a la LLA de ensueño con el 40-0 que colgó Ukkyr como entrenador, pero ahora Yeti buscará hacer su propia historia con el equipo del As buscando el título de la Liga Latinoamericana de League of Legends con un equipo completamente diferente al que ascendió.

“El formar un nuevo equipo fue un reto. A pesar de que llevo muchos años cocheando en Latinoamérica es la primera vez que me toca armar un proyecto desde cero, que tu seas la primera persona en la organización deportivamente hablando y hay que escoger a los jugadores.

“También con el reto de los imports que era algo que queríamos y necesitamos para los objetivos de Aze y ahora ya estamos en la fase de la integración y de la cultura para empezar lo más fuerte posible”, dijo Yeti en charla con RÉCORD.

En ocasiones se puede pensar que un equipo recién ascendido no podría luchar por la supremacía de la liga, pero esto no aplica para Team Aze, organización que tiene como objetivo ganar los dos torneos y asistir al Worlds 2022.

“El objetivo es ganar los dos torneos e ir al Mundial. Me llamó la atención porque generalmente todos dicen lo mismo, pero al momento de hacer las cosas hay muchos obstáculos, pero en el caso de Aze se notó que no iba a haber ningún obstáculo”, agregó el estratega del As.

Por último, Yeti aseguró que su equipo tendrá tres grandes pilares en el Apertura 2022 de la LLA, los cuales son la solides, la proactividad y la constancia a lo largo del torneo.

“Proactivo, un equipo que busca ganar las partidas por su propia cuenta y un equipo sólido. A veces se habla mucho de los internacionales y que perdemos, y uno de los principales problemas que siempre hemos tenido internamente (Latinoamérica) es la falta de consistencia.

“Vemos equipos que las primeras semanas parecen que son los mejore y terminan perdiendo y vemos muchas fluctuaciones, que, si bien son naturales en el deporte, si hay picos muy marcados positivos y negativos que si pasan en internacionales parece que eres muy malo, y para mí lo más importante es ser un equipo sólido y consistente”, concluyó Rodrigo 'Yeti'.

