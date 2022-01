God of War en PC: La entrega definitiva del Dios de la Guerra

Cuando Sony anunció que algunos de sus juegos exclusivos visitarían PC se comenzó a especular por la calidad de dichos ports, pero con todos los juegos que han abandonado la exclusividad (Horizo Zero Dawn, Days Gone y God of War) se ha hecho un gran trabajo.

En esta ocasión en RÉCORD probamos el port de God of War a PC a cargo de Jetpack Interactive bajo la mirada del desarrollador original, Santa Mónica, ofrece una de las mejores experiencias gráficas en uno de los juegos más galardonados de la generación pasada (mi favorito).

En el menú de video para poder elegir las características gráficas que se adapten a nuestra PC el mismo juego ya tiene detectada la tarjeta gráfica que se tiene en el equipo y arroja valores predeterminados para que el juego de reproduzca y disfrute en óptimas condiciones.

En este caso lo probamos tanto con una tarjeta NVIDIA GeForce 1070 como una 3070 (cortesía de NVIDIA). Cabe mencionar que con una 3070 la estabilidad de los 100 fotogramas se nota, así como el NVIDIA Reflex y la magia del Ray Tracing que como se compartió en un video por Santa Mónica, permite incluso una mejor visualización de los movimientos enemigos para poder esquivar a tiempo.

Si todos los escenarios ya parecían hermosos y era un deleite visual navegar por las aguas nórdicas, con el poder que ofrece una tarjeta gráfica todo es mucho más bello y termina por ser una experiencia adictiva.

Igualmente, con la 1070 se jugó todo a una resolución HD con 1920x1080 y con todas las configuraciones altas en una PC de 16 de RAM el juego nunca dio ningún problema con los gráficos estables a pesar de escenas y contiendas con una gran saturación de luces y movimientos.

Por supuesto que no hablaremos de la historia en esta pequeña reseña de lo que nos brindó God of War en computadora, pero solo tenemos que decir que esta entrega de Kratos es un videojuego que debe ser jugado como una obligación para todos los fanáticos del mundo gamer.

Con diferencia, God of War en PC es la mejor opción que existe para comenzar el duelo mítico ante Odín y su linaje familiar. El Mejor Juego del Año de 2018 en PC es la experiencia definitiva por las tierras de Midgard.

