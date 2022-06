KIA: Autos eléctricos buscan posicionarse en el mercado mexicano

La empresa automotriz Kia quiere meterse de manera importante en el mercado mexicano y para ello buscará instalar sus autos eléctricos en México.

En el transcurso de un corto y mediano plazo intentará la empresa colocarse como la marca más importante en venta de autos eléctricos, señaló el director Horacio Chávez en una entrevista a Forbes México.

Una de las cosas que señaló Chávez para que Kia pueda generar mayores ventas y en general el mundo automotriz han solicitado a las autoridades que eliminen el IVA.

"Me parece que el impuesto al valor agregado es lo más fácil, que simplemente no lo cobraran, bajarle 16% al precio de los vehículos me parece que haría despegar la comercialización, ponerlo a precio accesible", señaló Chávez como una de las soluciones.

