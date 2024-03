Alexa Grasso decidida a noquear a Valentina Shevchenko y no 'dejarlo en manos de los jueces'

Alexa Grasso asegura estar decidida a terminar con Valentina Shevchenko y evitar que los jueces vuelvan a perjudicarla. En entrevista exclusiva con RÉCORD, la campeona mexicana de UFC, compartió sus expectativas sobre la trilogía que sostendrá con la peruana-kirguisa, luego de su participación como coaches en The Ultimate Fighter.

Grasso describió la oportunidad de enfrentarse a Shevchenko por tercera vez como algo extraordinario, pues Valentina es una gran peleadora que la ha hecho mejorar y con quien ha librado verdaderas "guerras" dentro de la jaula más importante del mundo.

"Es una gran oportunidad, cada que ella y yo peleamos son unas increíbles guerras. Yo me siento muy afortunada de poder compartir el octágono con una peleadora a quien he seguido su carrera, a quien admiro, y quien honestamente me hace mejorar muchísimo. Créeme que cada pelea, cada entrenamiento soy mucho mejor, me hace dar el 1000% en absolutamente todo y es justamente lo que quiero", admitió la número 1 libra por libra.

La campeona mexicana expresó su gratitud por tener la oportunidad de compartir el octágono con una peleadora a la que ha seguido durante toda su carrera y a quien considera una fuente de inspiración.

"Dicen que enfrentarte a personas con quien tú creciste viendo su carrera, con quien tú te inspiraste, y ahora que sean tus oponentes, es algo muy bueno, eso habla bien de tu trabajo", señaló la tapatía.

A pesar de las batallas anteriores y del empate en su historial, Grasso está decidida a demostrar su capacidad y a dejar claro el resultado en su próxima pelea.

"Sé que la primera pelea fue increíble, la segunda lo fue aún más, hubo un knockdown, derribos, mucho control, ground and pund, hice muchísimas cosas que antes no había hecho, desgraciadamente fui manchada por un error de los jueces, pero en la tercera créeme que vengo con todo para dejarlo claro y no dejárselo en manos de los jueces", finalizó.

