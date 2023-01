Brandon Moreno sobre combate contra Figueiredo: "Será como Rocky IV"

La primera gran función del 2023 se viene para la UFC, en el evento UFC 283 que se va a vivir en territorio brasileño y que tendrá como uno de sus protagonistas al mexicano Brandon Moreno.

Moreno irá en la búsqueda del cetro mosca en un combate que sin duda sacará chispas contra Deiveson Figueiredo, en lo que será la cuarta pelea entre ellos y de esto habló 'The Assassin Baby'.

En entrevista para Yahoo Sports, Brandon Moreno señaló que el combate contra Figueiredo es como "Rocky IV", porque además será el combate en Brasil, tierra natal de su oponente.

"Hombre, para mí, esto es un 'Rocky IV'. Para mí, esto es para el legado. Esto es una película, ¿verdad? La película está, como, moliéndose sola. Entonces de nuevo, por supuesto que es mucha presión y presión extra. Ve a Brasil, ve a su ciudad natal. Y tal vez la gente esté en mi contra o no. No sé, hombre. No sé", declaró el peleador mexicano.

La pelea va a ser el combate coestelar de la función de UFC 283, la cual se va a celebrar el próximo sábado 24 de enero desde Brasil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - BRANDON MORENO SOBRE SU DUELO VS DEIVESON FIGUEIREDO: ‘LA GENTE VA A GRITAR MI NOMBRE’