Raúl Salas sobre ganar Combate Global: ‘Iba a ser un golpe muy fuerte si lo perdíamos'

Las artes marciales mixtas en México han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y como ejemplo lo que ocurrió con los miembros de la academia Bonebreakers de la Ciudad de México que se impusieron a otros tres gimnasios en el reality de Combate Global: Exclusivo.

El equipo comandado por el entrenador Raúl Salas se impuso en la Final al Goat Shed Academy de Miami que, junto al Uppercut Training Center de Barcelona, España, y Saekson's Academy de Los Ángeles, California, completaron el programa.

“En particular esta victoria nos ha venido muy bien, porque es una batalla no sólo de técnica, sino que se enfrentan dos mundos totalmente diferentes. El mundo de los latinos con todas las carencias, contra un mundo totalmente diferente donde los gimnasios tienen las cosas más resueltas, tienen los apoyos, no sufren lo que nosotros. Se enfrentaban dos visiones de la vida, los que están buscando solamente fama e incrementar su dinero y los que estamos luchando por darle un buen ejemplo a la sociedad y a los jóvenes”, afirmó Salas en charla con RÉCORD.

Bonebreakers se impuso en la final por marcador de 2-1 al Goat Shed Academy tras las victorias de Gerardo 'Terrier' Graniel y Leonardo 'Chimmy' Morales.

“Iba a ser un golpe muy fuerte si lo perdíamos, porque significaba que lo que pensamos o hacemos no funcionaba. Se mostró que sí funciona sin volverte un engreído o sólo una persona que quiere fama y poder como lo estaba proponiendo el otro gimnasio”, añadió Salas.

El mismo entrenador aceptó que la competencia no fue nada sencilla ya que se tuvieron que imponer no sólo al resto de los rivales sino a otras vicisitudes, como miembros que no pudieron dar el peso o el mismo tema de seleccionar a los representantes.

“El nivel de competencia es muy alto, fueron peleas muy difíciles, con eso Combate Global demuestra que es la mejor liga hispanoamericana y fue un honor para nosotros poder representar a México. Nos sirvió a nosotros para sacar a nuestros mejores peleadores”, sostuvo.

Este importante triunfo consolida a los Bonebreakers como una de las mejores academias de artes marciales mixtas del país, donde incluso peleadores colombianos, ecuatorianos, peruanos, españoles y de otras naciones europeos vienen a hacer campamentos.

“Aquí hacemos peleadores desde cero a 100, es decir, vienen muchachos que no habían tenido una experiencia detrás o que no habían trabajado en todos los sentidos. Trabajamos el físico, pero también la parte mental. Siempre es un problema para los latinos y los mexicanos porque nos han acostumbrado con una cultura difícil en la que te meten que no puedes, que no vas a llegar. Trabajamos mucho en eso, que todas las dificultades que hemos vivido te hacen más fuerte, que merezcamos más el triunfo, esa es la mentalidad que les inculcamos a nuestros competidores”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIRANDA BARRERA, NADADORA ARTÍSTICA: 'EL 2023 VIENE FUERTE, TENEMOS VARIOS OBJETIVOS'