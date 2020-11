Brandon Moreno tras derrotar a Royval en UFC 255: 'Estoy listo para un título'

Brandon Moreno (18-5-1), número uno del ranking de Peso Mosca de UFC, demostró que está listo para disputar el título de las 125 libras al sumar su quinta pelea sin derrota en el octágono.

Después de una serie de golpes de martillos, el peleador tijuanense de 26 años de edad derrotó en el primer asalto por nocaut técnico al estadounidense Brandon Royval (12-5), quien gritó de dolor en la lona tras dislocarse el hombro derecho.

Apenas subieron al octágono, Moreno y Royval comenzaron una gran batalla donde el estadounidense presionó con una guillotina luego de que Brandon amenazó con una Twister.

"The Assassin Baby" demostró su dominio con sus continuos golpes, mientras Royval se estremecía de dolor hasta que el referi detuvo la acción que le dio la victoria al peleador tricolor, quien espera la oportunidad para pelear por la corona, en UFC 255 en el Apex de Las Vegas.

El entrenador Marc Montoya reubicó la extremidad de su pupilo al finalizar el combate.

"Estoy listo para el título ahora", declaró Moreno tras conquistar su tercera victoria consecutiva en UFC. Previamente derrotó al experimentado brasileño Jussier Formiga, en marzo pasado, y a Kai Kara France, de Nueva Zelanda, en diciembre de 2019, ambos por decisión unánime.

"Para ser honesto, estaba muy triste cuando UFC se llevó a Cody Garbrandt para la oportunidad por el título. ¿Sabes que? No me importa. No necesito un título. Necesito ser el mejor de la división", enfatizó el mexicano. "Si quiero un título, puedo comprar uno en la tienda de UFC. Necesito vencer a los mejores de la división y estoy listo para eso".