Conor McGregor golpea a un hombre en una discoteca de Ibiza: nuevo escándalo del luchador irlandés

Conor McGregor vuelve a estar en el centro de la polémica tras protagonizar un nuevo episodio violento que ha dado la vuelta a las redes sociales. Según se informó, el excampeón de UFC golpeó a un hombre en una discoteca de Ibiza durante la noche del 17 de junio.

Las imágenes, compartidas por el medio británico The Sun, muestran cómo el luchador irlandés, con un vaso de whisky en una mano, propina dos contundentes golpes con su brazo izquierdo a una persona que se encontraba cerca de él.

Desató nueva polémica | X

El incidente, que rápidamente se ha difundido en plataformas digitales, deja ver cómo McGregor noquea al sujeto con el segundo golpe, lo que genera un leve revuelo en el lugar. Testigos del suceso aseguran que "claramente se dijo algo que lo molestó y reaccionó muy mal". Acto seguido, personal de seguridad del local retiró a la víctima de la discoteca.

Una fuente presente en el lugar explicó que “aproximadamente un minuto después, llegaron los guardas, lo agarraron por la espalda y lo sacaron del club porque había molestado a Conor. De todas formas, fue justo antes del cierre. No hubo bromas, simplemente lo sacaron”. Otros testigos añadieron que, producto del impacto, más personas cayeron al suelo y que la víctima principal quedó visiblemente conmocionada.

Noqueó a un sujeto | X

Este nuevo escándalo se suma a la larga lista de incidentes extradeportivos protagonizados por McGregor, quien no compite oficialmente en el octágono desde 2021. A sus 36 años, el irlandés continúa generando titulares no por su desempeño deportivo, sino por comportamientos que empañan su carrera profesional y su imagen pública.

Conor McGregor knocked some dude out at a nightclub in Ibiza 😳



pic.twitter.com/1fMxrkbRLZ

— Happy Punch (@HappyPunch) June 17, 2025