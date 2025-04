Yair 'Pantera' Rodríguez tiene en mente un sólo objetivo: 'Pelear en México por el título'

Yair Pantera Rodríguez tiene un objetivo claro: pelear por el campeonato mundial frente a su gente. El mexicano sueña con un evento histórico en Noche UFC Guadalajara, donde no solo él busque el cinturón, sino que también lo haga su compañero y amigo Brandon Moreno.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

“Le mandé mensaje para felicitarlo por su última pelea y dijo que quiere pelear en Guadalajara en septiembre. Le dije: carnal, yo sé que quieres pelear en México por el cinturón, pero imagínate dos campeonatos. Me respondió: ‘¡Estaría de locos!’”, contó el Pantera en entrevista exclusiva RÉCORD.

Quieren ganar en México | INSTAGRAM

Concentrado en su próxima pelea contra Patricio 'Pitbull' Freire en UFC 314: Volkanovski vs. Lopes, el 'Pantera' asegura que se encuentra en su mejor forma física y mental. “Nunca había visto mi cuerpo como lo veo ahora. Me siento más fuerte, más maduro. Dejé los malos hábitos, llevo meses bajo un régimen estricto. Todo empezó el día que subí las escaleras de mi casa y me dije: ‘¿Por qué sigo haciendo las cosas mal?’”, recordó.

Ya no se trata solo de pelear, sino de ejecutar un plan a largo plazo que incluye nutrición, salud mental, y un equipo de trabajo que lo respalda en todo momento. “Tengo compañeros que se mantienen empujándote para ser mejor. Coaches que siempre están pendientes de ti, personas que están ahí detrás de ti impulsándote también. Es tener un equipo de trabajo que sabe cómo entenderte, que tú entiendes y que siempre están dispuestos a apoyarte y a impulsarte a ser mejor", explicó.

Considera estar en su mejor momento | INSTAGRAM

Y donde quiere estar es claro: peleando por el título. No le importa si el campeón es Alexander Volkanovski o el brasileño naturalizado mexicano Diego Lopes, quien también peleará esa misma noche. “Si Diego es el ganador, que así sea, y si Alexander es el ganador, bueno, pues me encantaría la revancha con él también. Pero si me preguntas a mí, yo estoy enfocado 100% en este sábado en pelear contra el 'Pitbull' aquí en Miami. Y, bueno, primero que nada, sacar esta pelea adelante, a llevarme la victoria, y luego a empujar a la UFC para que nos lleven a los dos a pelear por un campeonato en México”, finalizó.

Está listo para pelear por el cinturón | INSTAGRAM

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UFC: Intenso encuentro entre Diego Lopes y Yair 'El pantera Rodríguez