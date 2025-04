Diego Lopes desprecia al Pantera Rodríguez

Previo a su combate por el título de la UFC el próximo 12 de abril, Diego Lopes, el llamado “Brasileño más Mexicano” charló en exclusiva para RÉCORD, en donde tocó el tema de las provocaciones por parte de Yair “Pantera” Rodríguez y como un combate frente al mexicano era muy poco atractivo para él.

“Realmente no tenía por qué voltearlo a ver, es un peleador que viene de 2 derrotas consecutivas, yo estaba mirando poquito más arriba, la verdad Yair (Rodríguez) era mi última opción para pelear, solo hubiera aceptado si la UFC me aseguraba que mi siguiente pelea era por el título, pero no fue necesario hacer eso, la UFC llegó y me ofreció la pelea por el título, entonces lo dejé hablando solo”, mencionó Lopes

Despreció al Pantera | X

Además, el “brasileño más mexicano”, aseguró que las palabras de algunos peleadores que están por debajo de él en los rankings del peso pluma de la UFC, sobre si merecía o no la chance de pelear por el título son puros celos.

“Simplemente es envidia, porque son peleadores que llevan mucho tiempo dentro de la UFC, pero no han podido tener la atención, el cariño y el apoyo de todo el público o simplemente el reconocimiento de la compañía por sus peleas. Sus peleas hablan por sí solas, si vamos a comparar méritos, entretenimiento y atención por lo que la gente le gusta ver en una pelea, creo que me merezco la oportunidad por el título"

Tachó de envidioso al Pantera | X

“Soy el tipo de persona que, ok, si son los fans los que están diciendo que no lo merezco, no pasa nada, pues ellos apoyan a sus peleadores, pero ya cuando se trata de un compañero (peleador) que fue excampeón, que sabe lo que un atleta pasa para llegar a tener una oportunidad como esa, que venga a criticar, creo que está mal de la cabeza, creo que realmente es envidia, porque un peleador realmente respeta la trayectoria de todos, porque todos nosotros pasamos por algo para llegar a la cima”, finalizó el nacido en Manaos, Brasil

Diego Lopes estará enfrentando a Alexander Volkanovski el próximo 12 de abril, encabezando el evento numerado 314, en donde Yair Pantera Rodríguez se medirá ante el histórico debutante Patricio “Pitbull” Freire.

Se alista para otra pelea | X

