Lucero Acosta, peleadora de MMA, que aprendió defensa personal por violencia doméstica

Para Lucero Acosta, las artes marciales mixtas no fueron una elección casual. Su llegada al octágono no fue producto del deporte, sino de una necesidad, la defensa personal. Hoy, convertida en una de las figuras emergentes de Combate Global, tiene una misión clara dentro y fuera del encordado: demostrar que una mujer puede ser fuerte, aguerrida y a la vez, femenina.

“Estaba casada en California y sufrí violencia doméstica. Mi exesposo era policía, tenía un abogado… yo no. El juez me negó una orden de restricción. Tenía que quedarme por el trámite del divorcio y supe que debía aprender a defenderme”, cuenta La Loba en entrevista exclusiva con RÉCORD. “Me recomendaron un gimnasio, empecé a entrenar y, después de un mes, ya estaba peleando mi primera pelea amateur”.

Reveló su historia en la MMA | X

Fue en marzo de 2019 cuando pisó por primera vez un gimnasio de MMA. Un mes después, ya estaba dentro de una jaula peleando. El golpeo, dice, fue su terapia. “Me ayudó a sacar mi frustración. Empecé a sentirme mejor, menos estancada, menos deprimida. Me empezó a gustar el contacto, me metí en la mentalidad de: si tú me pegas una, yo te voy a pegar cinco. Se volvió un vicio”.

Lucero Acosta no solo quiere ganar peleas, quiere romper estereotipos. “Quiero ser una mujer a seguir, que digan: “yo quiero ser como La Loba”. Ser una mujer femenina, que demuestra que no sólo los hombres pueden estar en este deporte. No sólo belleza, también talento”.

Quiere ser figura | X

Y aunque dice que ya superó el pasado, confiesa que aún utiliza el recuerdo como motor. “Sí, me imagino la cara de mi exesposo, aunque ya superé muchas cosas, es como un tipo de motivación. Gracias a esa persona estoy donde estoy. No lo he visto desde entonces y no quiero verlo. Pero sí, necesito plantar una imagen en mi cabeza para salir con coraje.”.

Este jueves 10 de abril volverá al octágono de Combate Global enfrentando a la boxeadora Abril 'Mulan' Anguiano. “Vamos con todo. Será una guerra de striking. Ella es boxeadora, pero a mí también me gusta fajarse desde la primera campanada. La pelea va a sacar chispas”, finalizó.

Se alista para otra pelea | X

