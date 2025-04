Yair Rodríguez: “Diego Lopes solo dice ser mexicano para ganar fans”

En el día de medios previo al UFC 314 en dónde Yair Rodríguez y Diego Lopes compartirán cartelera, el artemarcialista mexicano aseguró que Lopes se cuelga en la bandera mexicana para ganar seguidores.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

"No es algo con lo que tengo un problema, es solo algo con lo que no concuerdo. Yo no soy una persona que haga eso, yo no soy una persona que me quiero colgar una bandera para ganar fans de ese país, porque simplemente y sencillamente yo no soy así, yo soy mexicano, yo nací en México y represento a muerte a mi país", mencionó el Pantera

Además, recalcó que no por vivir en otro país, tiene que representarlo.

"No porque me vaya a Brasil o Estados Unidos a entrenar, ni aunque un día saque mi 'Green Card' voy a decir que soy americano, soy mexicano. Es lo que yo soy, tengo que abrazar a mi país, abrazar a mi cultura y representarla de la mejor manera", mencionó el excampeón interino de las 145 libras.

'Pantera' aseguró que esto es parte de una estrategia de Diego Lopes

"Es lo que yo no entiendo muchas veces, cada quien puede hacer lo que quiera, creo que es como una estrategia, más que nada para ganar fans, que es obviamente lo que está funcionando para él, bravo por él, pero es algo que yo jamás haría"

El desprecio de Yair Rodríguez hacia Diego Lopes no es actual, pues aparte del reto para el UFC México, es por la gran amistad del 'Pantera' con Marco 'Psycho' Beltrán, expeleador mexicano de la UFC, con quién compartió equipo en la primera temporada del TUF Latinoamérica, pues Beltrán lleva varios años con problemas con Lopes y su gimnasio, desde su combate en la Lux Fight League, en el cual, Diego sometió a Beltrán en menos de 2 minutos con una palanca de rodilla.

Yair y su rival | @Obsessionmmapod|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAWY MÉNDEZ, ESTRELLA DE LA TELEVISIÓN MEXICANA, TENDRÁ OTRO COMBATE DE GLOBAL MMA