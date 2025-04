Pantera Rodriguez calienta posible pelea ante Diego Lopes: 'Si los mexicanos lo apoyan no es mi problema'

"Yo he representado a México 11 años, he sangrado y llorado por mi país. Si los mexicanos deciden apoyar a Diego, ya no es mi problema", señaló Yair 'El Pantera' Rodríguez sobre una hipotética pelea ante Diego Lopes.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Este sábado, el brasileño Diego Lopes, quien ha forjado prácticamente toda su carrera como peleador en Puebla y ha reiterado que se siente mexicano, enfrentará a Alexander Volkanovski por el título pluma de la UFC. En la misma cartelera, el chihuahuense Yair Rodríguez se medirá ante Patrício ‘Pitbull’ Freire, en una pelea que podría catapultarlo como próximo contendiente al cinturón, dependiendo del resultado del combate estelar.

Pelearán el mismo día | INSTAGRAM

Sin duda, una revancha ante el australiano lo ayudaría a redimirse. Sin embargo, la batalla que todos los aficionados mexicanos esperan es contra Diego Lopes, pues el morbo que se ha ido generando al Diego menospreciar al 'Pantera' y Rodríguez asegurando que el brasileño se 'cuelga' de los mexicanos, le da un toque especial a esta rivalidad.

Criticó al brasileño | X

Pero, de enfrentarse, ¿a quienes apoyarían los fanáticos aztecas? Yair considera que ha hecho mucho por su país, pero en dado caso de que no lo apoyen, es algo que lo tiene sin cuidado:

"Bueno, pues ahí sí ya no depende tanto de mí, la verdad. Yo tengo, representando a México en este deporte, en esta compañía, por aproximadamente 11 años. He sangrado por mi país, he llorado por mi país, me he abrazado con la bandera y he hecho todo lo suficiente. Si los mexicanos deciden apoyar a Diego López, están en todo su derecho, no tienen por qué no, pero bueno, simplemente así son las cosas y yo me siento contento con tener el apoyo de la gente que siempre me ha apoyado, el cariño de la gente que siempre me ha apoyado y si los demás no me quieren apoyar a mí, bueno, pues ya no es mi problema", señaló en entrevista con RÉCORD.

Habló de su amor por México | INSTAGRAM

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Yair Rodríguez: “Diego Lopes solo dice ser mexicano para ganar fans”