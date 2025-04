UFC: Intenso encuentro entre Diego Lopes y Yair 'El pantera Rodríguez

Una rivalidad con tintes mexicanos está encendiendo el octágono de la UFC, pues luego de los diversos mensajes entre Diego Lopes y Yair "Pantera" Rodríguez, los artemarcialistas tuvieron un encontronazo en la conferencia de prensa previa a UFC 314

El choque inició cuando un aficionado cuestionó a Lopes sobre un posible enfrentamiento con Yair Rodríguez en Guadalajara, a lo que el brasileño respondió: "Dime cuántas derrotas consecutivas tiene Yair"

Se encararon | CAPTURA

De inmediato, el "Pantera" tomó el micrófono y tachó a Lopes de "cul*n" y recriminando al brasileño por golpear junto con sus compañeros de gimnasio a Marco "Psycho" Beltrán, ex UFC, en un evento en México.

"¿No lo golpearon? ¿No golpearon a Marco tú y tu equipo? He esperado el momento correcto para decirte esto en tu pinche cara, Lopes, me las vas a pagar por Marco, a mí me pelas la...", sentenció el "Pantera" a la vez que azotaba el micrófono.

apuntan a pelear | CAPTURA

Ante esto, Lopes acusó al mexicano de amenazar a una de sus compañeras de gimnasio, amenazando que se las cobrará.

Con el próximo Noche UFC en Guadalajara, las peleas de ambos tendrán muchas implicaciones, pues si Lopes se corona y Rodríguez vence al "Pitbull", seguramente tendremos choque de trenes el próximo 13 de septiembre.

OH MY GOODNESS!! 😳



YAIR RODRIGUEZ AND DIEGO LOPES GO AT IT AT THE #UFC314 PRESSER!!!pic.twitter.com/VgUw6GRuFT

— Championship Rounds (@ChampRDS) April 10, 2025