Jesús Aguilar: Se suma a la baraja de mexicanos en la UFC; Buscará KO en su debut ante Tatsuro Taira

Jesús Aguilar es otro mexicano que se suma a la baraja de peleadores tricolores que militan en la UFC, cuando este sábado haga su debut en la compañía ante el japonés Tatsuro Taira.

El de Ensenada, Baja California es el mexicano 18 dentro de las filas de la empresa que de apoco tiene a los peleadores aztecas como referentes para las funciones. Brandon Moreno es el actual monarca de peso mosca, Yaír Rodríguez y Alexa Grasso están próximos a pelear por un campeonato, Raúl Rosas Jr se convirtió en el peleador más joven en debutar con 18 años, Lupita Godinez peleó dos veces en menos en una semana en 2021, por lo que Aguilar considera que efectivamenten, de apoco la empresa se irá llenando de más mexicanos.

“Tenemos un corazón enorme, tenemos una sangre de guerreros nata, somos muy valientes y la verdad esto apenas comienza, ya estamos en los tops y vamos a llenar de mexicanos a la UFC”, contó en charla con RÉCORD.

México está presente para abrir la cartelera en peso mosca #UFCVegas68 @tatsurotaira vs Jesus Aguilar pic.twitter.com/7NroJzCA0J — UFC Español (@UFCEspanol) February 3, 2023

Aguilar llega a su combate de esta noche que abre UFC Vegas 68 con marca de 8-1, seis de ellas por vía de la sumisión, mientras que Taira está invicto (12-0).

“Este rival japonés lo respeto mucho, es muy ordenado, técnio, inteligente, pero he trabajado todo el campamento para esta victoria y vamos por ella”, indicó.

Las ocho victorias de Jesús han sido por sumisión o decisión, el nocaut todavía no ha llegado, pero eso no es algo que le preocupe.

“Lo importante es ganar, creo que tengo poder en mis manos, sin embargo me encanta la lucha, el ground and pound me encanta, entonces es más que nada por mi estilo de pelea que no se ha dado el nocaut”, respondió.

Para llegar a este punto, Jesús ganó el Dana White's Contender Series en agosto pasado y ahora no pretende decepcionar a quienes le viero talento para este deporte.

“Todo es por el trabajo, aferrarme al sueño. La perseverancia ha sido fundamental en mi carrera. Estoy feliz, ya cumplí un sueño ya que vengo desde abajo”, culminó.

MEXICANOS EN EL ROSTER DE UFC

Nombre Edad Estado Categoría Fernando Padilla 26 Chihuahua Ligero Gabriel Benítez 34 Baja California Ligero Rafa García 28 Baja California Ligero Genaro Valdéz 31 Baja California Ligero Manuel Torres 27 Chihuahua Ligero Daniel Zellhuber 23 Estado de México Ligero Yair Rodriguez 30 Chihuahua Pluma Cristian Quiñónez 26 Zacatecas Gallo Raúl Rosas Jr 18 California (EU) Gallo Jesús Aguilar 26 Baja California Mosca Brandon Moreno 29 Baja California Mosca Victor Altamirano 32 Texas (EU) Mosca Irene Aldana 34 Jalisco Gallo Alexa Grasso 29 Jalisco Mosca Montserrat Ruiz 30 Guanajuato Paja Lupita Godinez 29 Aguascalientes Paja Yazmin Jauregui 23 Baja California Paja Melissa Martínez 25 Ciudad de México Paja

